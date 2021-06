Basta che le decisioni siano chiare perché non ci può essere AstraZeneca a giorni alterni, un giorno va bene un giorno va male, un giorno sopra i 60, un giorno sopra i 30. Non è possibile, ripeto, vaccinare, mettere in sicurezza chi è a rischio è un conto, vaccinare a tappeto anche chi non è a rischio esponendo invece a un rischio legato a questo intervento, mi sembra pericoloso. Se altri paesi europei adottano prudenza, io chiedo che l'Italia adotti la stessa prudenza.