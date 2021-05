Salvini: "Pd dovrebbe chiamarsi partito delle tasse"

Probabilmente cambieranno il nome del partito da PD a PDT, da Partito Democratico a Partito delle Tasse, perché pare che la mattina si sveglino e come massima ambizione abbiano quella di tassare qualcosa o qualcuno: la tassa sulla plastica, la tassa sullo zucchero, la tassa sulle sigarette elettroniche, la tassa per chi paga in denaro contante, l'aumento della tassa sulla casa, la tassa sui capannoni, la tassa di successione che è una follia perché tassa un patrimonio, un risparmio, che è già stato tassato e ritassato. Quindi io voglio crescere in un Paese libero.