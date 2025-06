Il diritto allo sciopero e alla manifestazione è sacrosanto, ma quando tu mi blocchi e mi impedisci di andare al lavoro, in fabbrica, in negozio, a scuola, in ospedale, a migliaia di lavoratrici e lavoratori, tu fai un torto ad altri lavoratori. Quindi ognuno può scioperare, manifestare, presidiare, fare cortei, se mi blocchi la tangenziale, mi blocchi una ferrovia, mi blocchi una strada, mi blocchi un ospedale o una fabbrica, commetti un reato, mi sembra molto semplice.