Salvini: siamo pronti ad ascoltare Draghi

In base alle risposte che avremo, daremo le nostre valutazioni. Mi spiace che qualcuno a sinistra passa il tempo a insultare. Ho sentito che la Boldrini ha detto mai con la Lega, LEU ha detto: mai con la Lega, qualcuno del Pd dice mai con la Lega, allora o l'appello del Presidente Mattarella vale per tutti o se la sinistra passa tempo insultare, evidentemente qualcuno non ha capito. Noi aspettiamo educatamente di capire che idea di Italia ha il professor Draghi. Faccio un esempio molto concreto: quota 100 per noi è un valore, ha aiutato centinaia di migliaia di italiani ad andare in pensione e tanti giovani a cominciare a lavorare, non potrà mai andare al Governo con qualcuno che vuole cancellare quota 100. - Con dei ministri politici sareste pronti a... - Guardi l'elenco dei Ministri lo lascio giornali. A me interessano i temi: c'è la disponibilità a tagliare le tasse, ad azzerare il codice degli appalti, a fare il ponte sullo stretto di Messina, a far partire i lavori per la Gronda di Genova? Se ci dicono di sì, ragioniamo. Se ci dicono di no, amici come prima, continueremo a fare - le nostre battaglie in Parlamento. - La Meloni ha detto che si astiene. Io prima di dare un giudizio su una persona, voglio parlare con questa persona. Quindi non posso dire sì o no, prima voglio parlare con questa persona e capire che idea ha questa persona, poi la via delle elezioni è sempre percorribile e preferibile. Facciamo fantasia, se questa persona mi dicesse: portiamo avanti nei mesi che abbiamo davanti la flat tax, il blocco delle cartelle esattoriali, riapriamo tutti i cantieri fermi e torniamo a controllare i confini come fanno tutti gli altri paesi europei, il discorso sarebbe interessante. È chiaro che se uno mi ripropone il Governo con Speranza, Boccia, Azzolina, Lamorgese, tanti saluti. - Meloni ha detto: da noi mai un appoggio. Questo di fatto - significa la dine dell'unità del centrodestra? - No, il centrodestra è forza di Governo in tre quarti del Paese e quindi questo è un bene per per milioni di italiani, molto semplicemente, visto che professor Draghi ci ascolterà nelle prossime ore, io prima di dare un giudizio su una persona, voglio capire che idea ha questa persona. Quando parlo di idee non parlo di posti, di ministri, non mi interessa. Se c'è la voglia di far crescere il Paese e di riaprire il Paese con il periodo dei Dpcm notturni di Conte che chiude tutto e tutti, no. Se c'è voglia di andare incontro a un Paese che apre, che vive, lavora, studia, che fa sport, che va a teatro è un conto, se qualcuno a sinistra ha in mente, e chiudo, la riedizione del Governo Conte, PD, Cinquestelle, Renzi, LEU cambiando Conte con Draghi, allora non ci interessa.