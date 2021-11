Occorre uno sforzo maggiore del Governo. I soldi si possono trovare per tagliare le tasse dello stato sulle bollette della luce e del gas, perché altrimenti rischia di essere un inverno freddo e buio, quindi trovare altri 3 miliardi almeno per tagliare le tasse sulle bollette della luce e del gas per noi è l'emergenza in questo momento e su questo lavoreremo giorno e notte in Parlamento e su questo chiediamo al presidente Draghi il massimo sostegno.