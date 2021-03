Occorre correre sul piano vaccinale, mi sto dedicando a questo in questi giorni, in queste ore, in contatto con Israele, in contatto con altri paesi europei che stanno procedendo più veloci, oggi pomeriggio incontrerò la delegazione Governo San Marino. Prima mettiamo in sicurezza la salute degli italiani, prima torniamo a vivere, a lavorare e ad aprire, quindi bisogna correre su questo.