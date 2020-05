Santelli: governo non può andare contro tutte le regioni

Mi aspetto che, a quello che si è detto stanotte, il Governo si renda conto che non può andare contro tutte le regioni italiane all'unanimità. La peculiarità è che... ma questa è una cosa che si è ripetuta in questi mesi, non è un problema di colore politico, spesso non è stato neanche un problema di collocazione geografica, ma di attenzione a rivendicazioni territoriali o di richiesta di attenzione da parte del Governo a quelle che sono le problematiche poi applicative che sono state prese dalle religioni all'unanimità. Questo deve avere una valenza politica forte, anche e soprattutto per il Governo.