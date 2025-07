Sanzioni USA per Albanese, UE: profondo rammarico

Sostiene fermamente il sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite e si rammarica profondamente l'Unione europea della decisione statunitense di imporre sanzioni alla relatrice speciale dell'ONU sui diritti umani nei territori palestinesi, Francesca Albanese. È questa la reazione resa nota dal portavoce della Commissione per gli Affari Esteri Anouar El Anouni mentre Albanese definisce oscene le sanzioni e attacca l'amministrazione Trump che, afferma, usa metodi mafiosi per intimidire chi dice la verità sul genocidio perpetrato dagli israeliani a Gaza. Le reazioni politiche nel nostro Paese dopo il duro intervento di Elly Schlein contro il silenzio del Governo, parallelo a quello di Sinistra Italiana e dei Cinque Stelle che chiedono l'esecutivo riferisca in Parlamento, vedono il centrosinistra ribadire queste posizioni, mentre la maggioranza definisce inadeguata Albanese. "Una persona inadeguata al suo ruolo, non mi interessa quale cosa ci sia scritto sul suo passaporto, mi interessa se la persona è adeguata oppure no al ruolo delicatissimo che dovrebbe ricoprire." "Applicare sanzioni ai relatori speciali è un atto di pressione sulle Nazioni Unite e di intimidazione sulla persona che io credo sia profondamente sbagliato." .