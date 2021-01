Scalfarotto: il governo prende decisioni all'ultimo istante

Questo è un Governo che ha fatto alcune cose, soprattutto occupandosi di pandemia e occupandosi di poco altro, ma sempre all'ultimo istante. Si prendono decisioni sempre all'ultimo istante con questi consigli dei Ministri che si fanno in piena notte, che prendono decisioni, spesso incomprensibili ai più, alla maggior parte dei cittadini, proprio in una fase delicata. Allora le persone dicono non bisogna far cadere il Governo perché è una fase di delicata, secondo me durante la fase delicata se c'è un problema, bisogna affrontarlo perché altrimenti si resta con una fase delicata che non viene gestita da nessuno.