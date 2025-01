Piantedosi riferirà in aula e spiegherà tutto ciò che è stato fatto correttamente dal Governo italiano. "Quindi non c'è una subordinazione rispetto alla Libia agli accordi?" "Subordinazione non c'è nei confronti di nessuno. L'Aja non è il verbo quindi." "Siamo tra i fondatori della Carta di Roma". "Siamo tra i fondatori della Carta di Roma ma non è che chi governa l'Aja è la bocca della verità, quindi.".