Schlein: Governo si spacca su poltrone e ignora gli italiani

"Il governo si è spaccato sulle poltrone, che peraltro erano l'unica cosa che li teneva insieme. E intanto anche oggi non hanno parlato dei problemi degli italiani nel Consiglio dei Ministri, mentre i Ministri della Lega non votavano sul terzo mandato, non si è parlato dei salari, non si è parlato della Sanità pubblica. Anzi, sulla Sanità si è aperta una crisi nel governo di Destra, in Friuli Venezia Giulia perché evidentemente continuano a rimpallarsi le responsabilità a vicenda tra il governo nazionale e le Regioni". .