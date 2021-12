Noi abbiamo apprezzato il lavoro costante fatto dal Presidente Draghi nel metodo del confronto con le parti sociali e in molti contenuti che noi siamo riusciti ad ottenere ma riteniamo che il Governo, sui temi più importanti che abbiamo sollevato, non abbia dato tutte le risposte che non ci aspettavamo. Ed è per questo che abbiamo indetto otto ore di sciopero generale, che vorrei ricordare è un diritto riconosciuto dalla Costituzione.