Sciopero pro Gaza, è scontro tra Governo e Opposizioni

1 giorno fa

Il termometro della tensione resta alto, il botta risposta tra governo da una parte e sindacato e opposizioni dall'altro è aspro. Sono passate poche ore da quelle prove di distensione in aula sulle risoluzioni al piano di pace americano, ma sembrano passati anni e sul diritto allo sciopero che si consuma l'ennesima battaglia verbale, le accuse rivolte alla vigilia dalla premier Meloni risuonano di nuovo nelle parole della sorella Arianna, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia. Gaza è solo un pretesto, l'unico obiettivo è attaccare il governo. Nessuno sconto anche dal Ministro dei trasporti Salvini, cui lo stesso Landini replica accusandolo di minacciare i lavoratori. "Io una cosa così non l'avevo mai visto. Quelle sono minacce. E debbo dire che minaccia persone perbene, perché quelli che oggi sono qui, sono quelli che pagano le tasse, che con il loro lavoro tengono in piedi questo paese, non dovrebbero essere minacciati, dovrebbero essere ringraziati". Ma Salvini attacca ancora parlando di scioperanti delinquenti in riferimento agli scontri soprattutto di Pisa e il titolare del Viminale rivendica il lavoro svolto dalle forze dell'ordine. "Credo che da qualche tempo la Cgil lo dica anche espressamente, quindi adesso non guerra politica, ma insomma, mi ricordo che ci fu un appello alla rivolta sociale". "Ne pagheranno direttamente, penalmente e finanziariamente le conseguenze. Abbiamo dato una chance, hanno preferito fare guerra politica, parlando di pace, sapremo come comportarci". Dalle opposizioni però arriva una unanime elevata di scudi e molto grave l'attacco arrivato dalla premier, avverte dal PD, Elly Schlein. "L'Italia è migliore di chi oggi la governa. È uno sciopero per Gaza, è uno sciopero per dire Palestina libera, e per mettere fine ai crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania". Anche Conte punta l'indice sul capo del governo, provoca lo scontro per soffocare il Ferrara, Sky TG 24. .

