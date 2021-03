Scuola, Bianchi a Sky TG24: Lavoriamo a ritorno in presenza

"Molti si chiedono quale sia stato il senso il messaggio di far tornare a scuola per un paio di giorni gli allievi delle elementari, i bambini, quando poi ci sarebbero state le vacanze di Pasqua. É chiaro che è un segnale che lei come Ministro del Governo, volete dare alle famiglie, agli studenti, agli insegnanti stessi, qual'è?" "É l'idea che si ricomincia e si ricomincia dalla scuola. La scuola non è l'ultima ma è la prima riaprire. Questo è il segnale che dovevamo dare e che abbiamo dato in maniera chiara e limpida". "Senta, è vero che, come hanno segnalato molti presidi in giro per l'Italia, in questi due giorni sono mancati un po' di insegnanti, c'è sempre l'annoso problema che gli insegnanti di solito vengono dal sud Italia e c'è sempre l'annoso problema che è difficile trovare insegnanti al nord". "Queste sono due questioni distinte, in questi due giorni le zone arancione hanno riaperto. l'avevamo detto da tempo e da tempo avevano detto che quando si tornava arancioni, come il Lazio, come Roma, si sarebbe riaperto la scuola, questo lo sapevano e non è quindi un problema di oggi. L'altro problema che lei mi dice è un problema importante, noi abbiamo molte scuole del nord che storicamente non quest'anno, ma storicamente mancano di insegnanti, soprattutto di matematica e di italiano e abbiamo molta invece disponibilità al Sud, non sempre di matematica e italiano, però questo è un problema che stiamo affrontando, lo stiamo affrontando non solo per affrontare l'emergenza, ma è per trovare poi dei meccanismi che diventino permanenti nel tempo, perché bisogna uscire dall'emergenza pensando a dopo l'emergenza".