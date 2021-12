Vi è certamente un rimbalzo, rispetto a quanto avevamo perduto, però l'idea è di accelerare questo rimbalzo proprio con gli interventi del PNRR. Cioè il PNRR serve per rendere strutturale questa trasformazione che non è soltanto l'uscita dal Covid, ma è anche l'uscita da 10-12 anni di bassa crescita. Come lei ha detto, i dati che ha portato, non sono il risultato del Covid, ma sono il risultato di 10-12 anni di bassa crescita. Quindi il mantenere alta la crescita diventa fondamentale.