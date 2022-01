Scuola, Bianchi: intervento che va incontro a regioni

Mi sembra un intervento molto articolato, che riconosce le situazioni, che va incontro anche alle richieste delle Regioni, in particolare alle Regioni che domandavano che, per la scuola superiore, dopo tre casi, si potesse andare a distanza, ma questo è stato accertato per un tempo di 10 giorni, solo per 10 giorni, cioè per un tempo determinato, ma che si sappia prima, quando comincia e quando finisce. Quindi ancora una volta vi è stata una discussione, vi è stata una unanimità da parte del Consiglio, vi è stata una grandissima attenzione per la scuola e oltretutto è stato dato al Generale Figliuolo una risorsa notevole, per garantire quella parte di test, che sono fondamentali per garantire le presenze.