"É stato moltiplicato per quattro un investimento che viene fatto dall'Europa sui nostri bambini più piccoli. Noi ci abbiamo tenuto molto e investiamo molto su questo, tra l'altro già la settimana prossima, noi metteremo altri 309 milioni per la parte per le persone, quindi per la gestione di questi servizi. Questo è stato un investimento tra l'altro che è cambiato di più rispetto al primo giro, un investimento che ha trovato tutto il Governo unanime. Bisogna investire fin dalla primissima infanzia".