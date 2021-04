C'è stata una mozione parlamentare, la settimana scorsa, che di fatto ha impegnato tutti i gruppi parlamentari, maggioranza e minoranza, in una comune volontà di riaprire le scuole in presenza. Mi permetto di dire che le scuole sono presenti e sono oggi largamente già aperte. Le nostre scuole non hanno mai chiuso e questo lo dobbiamo agli insegnanti, lo dobbiamo ai dirigenti, lo dobbiamo alle famiglie, ma lo dobbiamo soprattutto ai ragazzi.