Scuola, Emiliano: dad alternativa a chiusura totale

Siamo tutti dell'idea che la didattica in presenza sia preferibile alla didattica a distanza, ma la didattica a distanza è l'alternativa alla chiusura totale, quindi, rispetto ad altri settori che subiscono una chiusura totale, la Dad è un elemento interessante che va utilizzato con intelligenza e pazienza, spiegando ai ragazzi che stiamo sopportando un sacrificio per evitare un rischio, anzi è la forzatura per andare in presenza in ogni condizione e con qualunque tipo di RT, rischia di diventare un atto di egoismo.