Sensi: subito mozione per cittadinanza a Zaki

Per questo le chiedo Presidente, lo chiedo "al" e "a" nome del gruppo parlamentare al quale mi onoro di appartenere, lo chiedo ai Deputati di tutti i gruppi ai Presidenti dei gruppi, di calendarizzare, prima possibile, la mozione a prima firma di Lia Quartapelle, che chiede al Governo il conferimento della Cittadinanza Italiana per Patrick Zaki, per chiudere il cerchio aperto al Senato e per far sì che non sia il silenzio, no, ma la voce dell'Italia e dell'Europa a chiedere: Patrick Zaki cittadino italiano ed europeo libero subito.