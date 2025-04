Sentenza Consulta apre partita politica in Campania e Veneto

La sentenza della Consulta che dice definitivamente no al terzo mandato non scrive la parola fine, anzi, segna invece l'inizio della partita politica in Campania e Veneto. Il Governatore campano De Luca, con i suoi è stato tranchant, "Tanto sempre da qui devono passare" riferito a PD e Movimento cinque Stelle, che lavorano faticosamente per un candidato ed un progetto comune. Basterebbe infatti che De Luca presentasse una sua lista candidando un fedelissimo per terremotare il disegno di Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il Governatore lo sa e questa potrebbe essere una base di trattativa, magari mettendo questa sua lista al servizio del centro Sinistra dietro adeguata contropartita politica. Il Sindaco di Napoli Manfredi, che potrebbe essere uno dei mediatori, chiede al Governatore un atto di responsabilità. "Sicuramente il Governatore De Luca può e deve dare un contributo a questa coalizione, anche partendo dall'esperienza di questi 10 anni e fare in modo che si possa andare alle elezioni in maniera compatta e coesa" Nel Centrodestra la sentenza della Corte Costituzionale rimette in ballo il Veneto Luca Zaia se lo aspettava, ma non ha mancato di lanciare messaggi appuntiti nello stagno del Centrodestra. "È evidente che dietro certe posizioni e dietro la normativa in vigore, si celano motivazioni politiche, dice, appare come l'unico strumento per impedire ad alcuni candidati di ripresentarsi". La Lega ha subito messo le mani avanti, "Il Veneto deve restare a noi, si è affrettato a dire il Capogruppo alla Camera Molinari, Il convitato di pietra in questo caso è Fratelli d'Italia, che pensa tocchi a lei stavolta esprimere il candidato della coalizione in una delle Regioni chiave del Nord.