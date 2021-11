Se chiediamo agli italiani uno sforzo in più, se chiediamo di rispettare le regole, se chiediamo di utilizzare il Green Pass quando vanno al lavoro, quando entrano nel ristorante, quando vogliono in qualche modo fare una vita normale. Se insistiamo sulla necessità di fare il vaccino e tanto più di correre sulla terza dose, non ci sta che un parlamentare possa avere per quanto lo riguarda una decisione diversa.