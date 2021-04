Il Partito Democratico condanna ogni forma di violenza contro le Forze dell'Ordine, non sottovalutiamo e siamo consapevoli della sofferenza che c'è nel paese e di quanto questo generi tensione sociale guardando anche ai dati dell'aumento della disoccupazione, per questo chiediamo che i sostegni già stanziati arrivino presto e che vengano adottate misure che permettano di incidere sui costi fissi per le imprese e di riprendere l'economia in sicurezza.