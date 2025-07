Serracchiani (Pd): "Fiducia a Sala, ora cambio di passo"

Abbiamo nel merito affrontato con il sindaco ogni questione che in qualche modo è stata in questi giorni contestata, e abbiamo rinnovato la nostra fiducia al sindaco, chiedendo al sindaco anche un salto in più avanti e di qualità rispetto all'azione amministrativa, affinché la città di Milano, che ha dimostrato dal 2011 di essere una città in grado di crescere, di essere una città europea, di essere una città straordinariamente ricca di opportunità e di occasione diventi anche di più una società, inclusiva, sostenibile, che pensi anche alle fragilità.