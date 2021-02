Teniamo alta la guardia in questo momento perché dobbiamo salvaguardare la salute dei cittadini e la ripresa delle attività economica che vanno da subito adeguatamente indennizzati. Il Partito Democratico sostiene le misure del Governo Draghi che vanno precisamente in questa direzione. Come auspicavamo sono state archiviate le imprudenze di chi ha fatto delle pericolose fughe in avanti.