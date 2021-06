Serracchiani: gradualità, su ristoranti trovato equilibrio

Vediamo come la ripresa sia l'unico antidoto dopo il vaccino per superare questa enorme crisi e il problema però è che la gradualità ci garantisce di poterlo fare in sicurezza e soprattutto di poterlo fare senza dover richiudere immediatamente dopo. É quello che ci chiedono i ristoratori, è quello che ci chiedono tutte le attività economiche e noi dobbiamo seguire questa gradualità consapevoli però che possiamo, diciamo così, utilizzare anche il buon senso quindi aver un pochino allargato le maglie all'interno e averle, diciamo così, liberate per quanto riguarda i tavoli all'esterno credo che sia già un punto di equilibrio importante.