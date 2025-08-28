Sessismo online, Moretti: "La violenza di genere è ovunque"

"Il fenomeno della violenza di genere che si esprime ormai ovunque, cioè per strada, ma anche online, è un fenomeno strutturale molto radicato, molto diffuso, che riguarda tutti gli strati sociali, che riguarda gli uomini, la violenza di genere è un problema degli uomini e per sradicarla non abbiamo fatto abbastanza fino ad oggi, e non abbiamo neanche mai previsto che chi è titolare di queste piattaforme, debba pagare risarcimenti del danno molto alti e molto severi, cosa che appunto non è mai stata fatta e sono tutti rimasti sempre impuniti". .