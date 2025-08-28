Sessismo online, Moretti: "La violenza di genere è ovunque"

00:00:38 min
|
1 ora fa

"Il fenomeno della violenza di genere che si esprime ormai ovunque, cioè per strada, ma anche online, è un fenomeno strutturale molto radicato, molto diffuso, che riguarda tutti gli strati sociali, che riguarda gli uomini, la violenza di genere è un problema degli uomini e per sradicarla non abbiamo fatto abbastanza fino ad oggi, e non abbiamo neanche mai previsto che chi è titolare di queste piattaforme, debba pagare risarcimenti del danno molto alti e molto severi, cosa che appunto non è mai stata fatta e sono tutti rimasti sempre impuniti". .

Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la mostra del cinema di VeneziaTimeline, Meloni al meeting di Rimini e la mostra del cinema di Venezia
politica
Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la mostra del cinema di Venezia
00:19:23 min
| 1 giorno fa
pubblicità
Regionali, Salvini: Veneto? Sicuramente ci accorderemoRegionali, Salvini: Veneto? Sicuramente ci accorderemo
politica
Regionali, Salvini: Veneto? Sicuramente ci accorderemo
00:00:42 min
| 1 giorno fa
Meeting di Rimini, Bonelli: Meloni racconta bugie e umilia l'ItaliaMeeting di Rimini, Bonelli: Meloni racconta bugie e umilia l'Italia
politica
Meeting di Rimini, Bonelli: Meloni racconta bugie e umilia l'Italia
00:00:19 min
| 1 giorno fa
Meloni a Rimini, ovazione su 'ovazione su guerre, migranti, toghe e riformeMeloni a Rimini, ovazione su 'ovazione su guerre, migranti, toghe e riforme
politica
Meloni a Rimini, ovazione su 'ovazione su guerre, migranti, toghe e riforme
00:02:32 min
| 1 giorno fa
ERROR! Meeting Rimini, Meloni: andremo avanti con riforma giustiziaERROR! Meeting Rimini, Meloni: andremo avanti con riforma giustizia
politica
Meeting Rimini, Meloni: "Avanti con riforma giustizia"
00:00:16 min
| 1 giorno fa
Meeting Rimini, l'intervento di Giorgia MeloniMeeting Rimini, l'intervento di Giorgia Meloni
politica
Meeting Rimini, l'intervento di Giorgia Meloni
00:50:11 min
| 1 giorno fa
ERROR! Meeting Rimini, Meloni: ingiustificabile uccisione di giornalisti a GazaERROR! Meeting Rimini, Meloni: ingiustificabile uccisione di giornalisti a Gaza
politica
Meloni: ingiustificabile uccisione di giornalisti a Gaza
00:00:15 min
| 1 giorno fa
Regionali, si sblocca la candidatura di Fico in CampaniaRegionali, si sblocca la candidatura di Fico in Campania
politica
Regionali, si sblocca la candidatura di Fico in Campania
00:01:46 min
| 1 giorno fa
Regionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e VenetoRegionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e Veneto
politica
Regionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e Veneto
00:01:39 min
| 1 giorno fa
ERROR! Regionali, Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare beneERROR! Regionali, Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare bene
politica
Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare bene
00:00:29 min
| 2 giorni fa
Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"
politica
Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"
00:02:04 min
| 2 giorni fa
Olimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflittiOlimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflitti
politica
Olimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflitti
00:00:35 min
| 3 giorni fa
Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la mostra del cinema di VeneziaTimeline, Meloni al meeting di Rimini e la mostra del cinema di Venezia
politica
Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la mostra del cinema di Venezia
00:19:23 min
| 1 giorno fa
Regionali, Salvini: Veneto? Sicuramente ci accorderemoRegionali, Salvini: Veneto? Sicuramente ci accorderemo
politica
Regionali, Salvini: Veneto? Sicuramente ci accorderemo
00:00:42 min
| 1 giorno fa
Meeting di Rimini, Bonelli: Meloni racconta bugie e umilia l'ItaliaMeeting di Rimini, Bonelli: Meloni racconta bugie e umilia l'Italia
politica
Meeting di Rimini, Bonelli: Meloni racconta bugie e umilia l'Italia
00:00:19 min
| 1 giorno fa
Meloni a Rimini, ovazione su 'ovazione su guerre, migranti, toghe e riformeMeloni a Rimini, ovazione su 'ovazione su guerre, migranti, toghe e riforme
politica
Meloni a Rimini, ovazione su 'ovazione su guerre, migranti, toghe e riforme
00:02:32 min
| 1 giorno fa
ERROR! Meeting Rimini, Meloni: andremo avanti con riforma giustiziaERROR! Meeting Rimini, Meloni: andremo avanti con riforma giustizia
politica
Meeting Rimini, Meloni: "Avanti con riforma giustizia"
00:00:16 min
| 1 giorno fa
Meeting Rimini, l'intervento di Giorgia MeloniMeeting Rimini, l'intervento di Giorgia Meloni
politica
Meeting Rimini, l'intervento di Giorgia Meloni
00:50:11 min
| 1 giorno fa
ERROR! Meeting Rimini, Meloni: ingiustificabile uccisione di giornalisti a GazaERROR! Meeting Rimini, Meloni: ingiustificabile uccisione di giornalisti a Gaza
politica
Meloni: ingiustificabile uccisione di giornalisti a Gaza
00:00:15 min
| 1 giorno fa
Regionali, si sblocca la candidatura di Fico in CampaniaRegionali, si sblocca la candidatura di Fico in Campania
politica
Regionali, si sblocca la candidatura di Fico in Campania
00:01:46 min
| 1 giorno fa
Regionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e VenetoRegionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e Veneto
politica
Regionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e Veneto
00:01:39 min
| 1 giorno fa
ERROR! Regionali, Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare beneERROR! Regionali, Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare bene
politica
Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare bene
00:00:29 min
| 2 giorni fa
Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"
politica
Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"
00:02:04 min
| 2 giorni fa
Olimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflittiOlimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflitti
politica
Olimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflitti
00:00:35 min
| 3 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità