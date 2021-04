Non è il tempo dei contrasti ne dei piccoli interessi di parte, è il tempo, come ha ricordato per il 25 aprile il Presidente Sergio Mattarella, di restare uniti in uno sforzo congiunto. Non dividiamo il Paese, non disperdiamo le energie, accantoniamo divisioni e polemiche e affrontiamo la ricostruzione che dobbiamo all'Italia, con responsabilità, con onestà e con forza.