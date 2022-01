Riccardi non ha alcuna possibilità. Loro non hanno nessuna possibilità di parlare. La parola ce l'ha soltanto il centro-destra che se è abile dice il nome a cui non si può altro che dire di sì. Una proposta che non si può rifiutare. Ed è Draghi. E subito risponde il PD tutto Renzi tutto senza un voto di 5 Stelle. Loro vanno a seguire.