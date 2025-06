Si riaccende scontro Governo-Magistratura

Come un fiammifero in un fienile. Così la bocciatura della Corte di Cassazione del decreto sicurezza e del piano Albania per i migranti ha riacceso lo scontro tra magistratura e politica. Era difficile aspettarsi altrimenti, visto che l'alta Corte, boccia sonoramente il decreto, ritenuto non urgente ed il piano Albania a rischio incostituzionalità. La maggioranza però non ci sta e contrattacca. "C'è il rischio di una invasione di campo, ma soprattutto per i toni. Perché i toni utilizzati in questo parere sono dei toni che corrono il rischio anche questo di sembrare politici, perché entrano a piedi uniti sui percorsi che il Governo ha ritenuto legittimi e vi entrano con particolare virulenza, con particolare, direi incisività. Questo non va bene". "Il giudizio di un ufficio della Cassazione sui decreti di Albania e sicurezza sono anomali e rischiano di diventare un'invasione di campo. Per quanto riguarda noi, non arretreremo mai sulla sicurezza e sull'immigrazione e sui nostri principi". Le opposizioni però ribaltano il piano. È il Governo che è recalcitrante a rispettare le norme e grida al complotto, dicono. "La Corte Suprema di Cassazione. critica il decreto sicurezza e il protocollo Italia Albania, perché ci sono profili di incostituzionalità e la destra che fa attacca perché sono refrattari alle regole e al rispetto della nostra Costituzione. Del resto criminali e mafiosi con il decreto sicurezza non sono stati arrestati". "L'Albania non è un problema di costituzionalità, un problema economico. L'Albania è un fallimento prima sotto il piano economico. E poi sotto il piano giuridico, un miliardo di euro e 800 milioni di euro per creare in Albania una struttura che contiene 3000 persone l'anno". Intanto il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto flussi per la gestione dei migranti regolari, ma non solo. Perché è partita la richiesta di pagamento dell'ottava rata del piano nazionale di ripresa e resilienza da 12,8 miliardi e in tema di bilancio è stato anche approvato il rendiconto generale, che evidenzia un miglioramento di tutti i saldi, sia per competenza che per cassa. .