Sibilia: Assistenti civici? Ci sono già forze di polizia

Se il problema è di aumentare il livello di sicurezza allora ragioniamo di aumentare il numero di poliziotti, se c'è bisogno di più poliziotti, se c'è più bisogno di polizia locale si possono fare delle agevolazioni ai sindaci per assumere nuovi poliziotti locali. Abbiamo delle situazioni in sospeso anche in relazione a concorsi della Polizia di Stato, magari risolviamo quelle. Diciamo, diamo tutto quello che è la nostra energia per affrontare i problemi di petto parlando di sicurezza e non con dei surrogati che in realtà poi creerebbero soltanto problemi.