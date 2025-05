Sicurezza lavoro, incontro Chigi con associazioni datoriali

C'è una sensibilità comune e diffusa, se si parla di sicurezza sul lavoro, e ci sono i soldi che il governo intende investire in formazione e sicurezza. Sono questi i presupposti con cui a Palazzo Chigi si sono svolti gli incontri tra il Governo e le associazioni datoriali e di categoria. L'esecutivo ha illustrato le proposte e le iniziative per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro alla riunione presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, hanno partecipato, tra gli altri, i ministri Marina Calderone, Lavoro e Adolfo Urso, imprese made in Italy. Insieme a loro anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. È stato un incontro estremamente proficuo, ha detto la ministra Calderone, che ha rimarcato come la sensibilità emersa oggi, sia la stessa manifestata dalle organizzazioni sindacali nel precedente incontro. I temi messi sul tavolo dal Governo Meloni sono quelli del potenziamento della formazione in materia di sicurezza, anche e soprattutto per quel che riguarda la prevenzione e la formazione. Accompagnati dalla messa a regime di sistemi, di gestione della sicurezza che vadano oltre gli obiettivi della norma. L'investimento del Governo sarà su questo, anche attraverso una migliore gestione di tutte le risorse che sono a disposizione. Poche settimane fa, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha annunciato infatti che grazie ai fondi INAIL si arriverà ad una dotazione per la sicurezza nel mondo di un lavoro di oltre un miliardo e duecento milioni. .