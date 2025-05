Sicurezza lavoro, tavolo Governo-parti sociali: le misure

Più incentivi alle imprese che investono in sicurezza e più formazione a lavoratori e aziende coi fondi interprofessionali. Il Governo ha incontrato a Palazzo Chigi le parti sociali per il tavolo sulla sicurezza sul lavoro, che doveva essere e si è confermato interlocutorio. Non ancora norme di legge, ma un dialogo per capire insieme come utilizzare i 650 milioni di euro aggiuntivi annunciati dall'esecutivo in occasione del primo maggio. Misure ancora allo studio da elaborare nei tavoli tecnici successivi da avviare con i ministeri competenti, che a seguito dell'incontro politico vanno verso due direzioni. La prima è una rimodulazione del meccanismo bonus malus per i premi che le imprese, devono corrispondere all'INAIL. In pratica, le aziende più virtuose sul fronte della prevenzione avrebbero uno sconto. Un capitolo che riguarderà anche il settore agricolo, con una revisione delle tariffe attuali ormai superate è trapelato da Palazzo Chigi. La seconda è aumentare la formazione di lavoratori e imprenditori, attraverso finanziamenti INAIL ai fondi interprofessionali e anche in ambito scolastico, rafforzando la conoscenza di questi temi tra i giovani, rendendo strutturale la copertura assicurativa INAIL per allievi, personale docente e non docente di tutte le scuole, già introdotta in alcuni casi nel 2023. Partiranno anche campagne informative per sensibilizzare gli studenti. I sindacati al termine dell'incontro apprezzano la disponibilità, almeno sulla carta del Governo. Di giornata proficua e clima collaborativo parla la Ministra del Lavoro Calderone. .