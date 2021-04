Sileri: 500mila vaccini al giorno a maggio se ci sono dosi

Il conto è molto facile, per fare mezzo milione di dosi al giorno devi avere 15 milioni di vaccini al mese. Ora, nel mese di aprile sono 8 milioni, ma ne avremo qualcuno di più verso la fine del mese e, auspicabilmente, per la fine di aprile, forse i primi di maggio. Rimango di questa idea, è chiaro che aspetterò la prossima settimana per capire quante dosi ci verranno consegnate fin dai primi di maggio o l'ultima settimana di aprile, però ci siamo. Si tratta di consegna di dosi, se non è l'ultima settimana o la prima di maggio, sarà entro la prima decade di maggio.