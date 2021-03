Sindaco Roma: Pd frena su Gualtieri

Se è vero che tutte le strade portano a Roma, centrosinistra e centrodestra devono decidere chi proverà a portarli fino al Campidoglio, perché la strada è in salita e piena di curve pericolose. Per questo il Pd ha schiacciato il freno sul nome di Roberto Gualtieri. Per questo Forza Italia, ha sterzato su Guido Bertolaso, che però ha detto che non si candiderà a Sindaco di Roma, ma resterà in Lombardia dove fa il vaccinatore. Se c'è un elemento che gioca comunque a favore dei decisori, è il tempo. Le elezioni sono state rinviate causa pandemia. Probabile si torni alle urne ad ottobre, anche se non c'è ancora una data precisa. Nel Pd si deciderà ad aprile. C'è stato un incontro oggi tra il segretario del Pd, Enrico Letta, l'ex Ministro dell'economia Roberto Gualtieri, che sta ancora riflettendo. Che fine faranno le primarie, rilanciate da Bettini? Cosa farà Calenda, che aveva chiesto appoggio al Pd per la sua candidatura? Questi sono solo alcuni dei vivi che i democratici dovranno affrontare da qui alla scelta. Una scelta chiara del centrodestra ancora non c'è perché dopo il no di Bertolaso, bisognerà sedersi ad un tavolo e trovare una soluzione nuova, condivisa. Poi c'è il M5S Virginia Raggi ha deciso di ricandidarsi, ma vuole un voto suo che dia sostegno alla sua scelta. Grillo ha twittato "massimo sostegno alla nostra guerriera", ma il Lazio anche il laboratorio dell'alleanza fra Pd e 5 stelle. In regione il movimento è entrato nella Giunta presieduta da Nicola Zingaretti, attaccato nelle ultime ore proprio da Virginia Raggi. Quale sarà la strada che il movimento sceglierà per provare a restare in Campidoglio è tutto da vedere.