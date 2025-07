Sisto: c'è evidente nervosismo magistratura contro riforma del governo

C'è un nervosismo della magistratura da riforma costituzionale, inutile negarlo. La riforma, il 22 ci sarà il voto al Senato del secondo passaggio, il primo per il Senato, ma il secondo, gli altri due passaggi, come sa bene Raffaella Paita, sono senza emendamenti, quindi sono passaggi, diciamo più agevoli, più semplici. E questo ovviamente crea in certa magistratura, un certo nervosismo, una certa difficoltà che si manifesta in tanti modi, anche in diciamo così, opinioni un po' diciamo esagerate dal punto di vista agonistico, ma si comprende. .