Soddisfazione del governo per recovery fund

Un ottimo segnale, un passo avanti per rendere l'Europa protagonista della lotta alla recessione. Il Governo italiano accoglie con estremo favore la proposta della commissione europea di Recovery Fund per rilancio dell'economia e vive questo primo passo, come un successo da ascriversi anche ad un lungo lavoro di mediazione. Due mesi fa non c'era il fondo per la riprese, Recovery Fund, oggi è una realtà, è la base negoziale per il prossimo Consiglio europeo, e la proposta avanzata dalla presidente von der Leyen al Parlamento europeo è un segnale molto solido, è una proposta solida per chiudere il negoziato da qui a giugno. Una tappa importante, non la vittoria definitiva. Per il Premier è un ottimo risultato, ma l'iter in Europa, affinché le proposte della Commissione si trasformano in fatti, è ancora lungo. Bisogna dare atto al nostro Presidente del Consiglio di aver combattuto per ottenere questo risultato, che però – mi permetto dire – festeggeremo e commenteremo soprattutto, e vedremo se ci sarà da festeggiare, quando sarà un risultato definito, definitivo e contorni chiari. Nicola Zingaretti sottolinea l'importanza di un cambio di passo da parte dell'Unione che fa ben sperare. Luigi Di Maio fissa un obiettivo: utilizzare quel denaro per abbassare le tasse e ripartire. È scettica Giorgia Meloni che parla di una proposta della Commissione non soddisfacente, evidenziando inoltre la possibilità di un lungo negoziato al ribasso. Nessuna buona notizia, secondo Matteo Salvini: solo parole. Aspettiamo dall'Europa non più promesse, ma soldi veri. Se dall'Europa, quindi, arriveranno soldi veri per gli italiani, saremo i più felici del mondo, anche perché ricordo che l'Italia non chiede un favore all'Europa, l'Italia ha contribuito al bilancio europeo in questi anni con 140 miliardi netti usciti dalle tasche degli italiani e finiti a Bruxelles. Culturalmente più europeista, Silvio Berlusconi accoglie con favore il piano Marshall presentato dalla Presidente von der Layen. Il Governo utilizzi bene questi fondi – dice il Presidente di Forza Italia – è necessario superare le lentezze burocratiche per evitare di sprecare un'ottima possibilità di ripartire.