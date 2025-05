Soft power, a Napoli si parla di pace in Medio Oriente

come provare a costruire la pace in Medio Oriente. Si chiude con questo tema, partendo dalla drammatica situazione a Gaza, con oltre 50000 morti, la sesta conferenza promossa dal Soft Power Club, fondato e presieduto dall'ex Ministro Francesco Rutelli, all'Università l'Orientale di Napoli. In video collegamento c'è il Patriarca Latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa. feasible right now is the only, possible solution. The interreligious dialogue, Parole Principe di Giordania Hassan Bin Talal. Diversa invece la visione di Benedetto Carucci Viterbi, Rabbino e Scrittore. "Questa edizione dogmatica discende da una complessità molto articolata. Penso molto chiaramente che all'origine la scelta di mantenere, prigionieri degli ostaggi ha generato tutto quello che sta accadendo". A tirare le fila è l'ex Ministro Rutelli. Come si può parlare di pace se Netanyahu non si ferma? "Israele è un Paese democratico, magari chissà un giorno non lontano, troverà chi lo governa con uno spirito diverso". .