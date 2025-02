Sondaggio, per 71% di italiani Santanchè dovrebbe dimettersi

Sondaggio della settimana dedicato non solo alle questioni tipicamente politiche, come le intenzioni di voto che vediamo ogni settimana, ma anche alla questione migranti, ai centri in Albania, al caso Santanchè, al caso Almasri. Vediamo. partiamo dalla questione migranti. Il Governo fa bene o male a continuare a mandare i migranti nei centri in Albania? Fa male, è solo uno spreco di soldi per la maggioranza degli intervistati fa bene, vanno usati per il 35% dei nostri intervistati. Se andiamo a vedere in dettaglio la divisione per partiti, vediamo una differenza abbastanza netta tra Centro Sinistra e Centro Destra fa bene. Vanno usati ovviamente per gli elettori di fratelli d'Italia per il 61% gli elettori della Lega. Forza Italia è divisa 57% è d'accordo trentadue per cento invece fa male. Vedete invece l'85% degli elettori del Partito Democratico che considera uno spreco di soldi, così come AVS e Movimento Cinque Stelle. Altro tema del giorno il caso della Ministra Santanchè: È opportuno che si dimetta? qui c'è davvero un plebiscito. 71% degli intervistati ritiene che la Ministra Santanché debba dimettersi. Vediamo anche in questo caso la divisione per partiti in questo caso la maggioranza dei partiti sia di Centro Destra che di Centro Sinistra sono per le dimissioni della Ministra Santanchè. Passiamo all'altro caso il caso Almasri, giudizio sull'operato del Governo sulla gestione del caso Almasri, il 62% ha un giudizio negativo, il 25% positivo, il 13% non sa. Anche in questo caso vediamo delle divisioni, delle sfumature anche all'interno del Centro Sinistra, così come del Centro Destra, un giudizio positivo per gli elettori di Fratelli d'Italia per il 65% elettori Lega, mentre una divisione quasi al 50% degli elettori di Forza Italia, il 49% ha un parere negativo. Andiamo anche sul giudizio l'operato del Governo per quanto riguarda il Governo Meloni fino adesso è aumentato il giudizio negativo per il 52% degli intervistati. Velocemente vi faccio vedere le intenzioni di voto continua a essere al primo posto Fratelli d'Italia 29,2% vedete a seguire gli altri partiti e in chiusura vi faccio vedere una quota importante che sempre ogni settimana vediamo è quella degli astenuti al 43,8% del nostro sondaggio di questa settimana. .