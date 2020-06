Sondaggio Sky tg24, commento di Federico Monga (Il Mattino)

Di quest’epoca i sondaggi sono più che mai fluttuanti, peggio delle azioni in Borsa. Questo vale soprattutto per i leader, secondo me, ma anche per i partiti e lo abbiamo visto nel nostro sondaggio con il gradimento di Conte. Fino a quando il gradimento riguardava le misure durante il lockdown, quindi le decisioni di chiudere tutto, Conte ha avuto un grandissimo successo, ha un grandissimo riscontro. Molto meno, addirittura superiore al 50%, quando invece si testa il gradimento della manovra economica e delle misure che sono necessarie per uscire da questa crisi che noi solo adesso stiamo toccando con mano, perché l'economia italiana è ancora anestetizzata, sia un po’ dal lockdown che da questi aiuti che stanno arrivando con grande difficoltà. Quindi penso che, insomma, questi sondaggi dovranno essere poi rivisti già fin dai primi di settembre.