Sondaggio Sky tg24, commento di Pedullà (La Notizia)

È nell'aggettivo scelto dalla maggioranza degli intervistati, per definire il Presidente del Consiglio, Conte, che c'è la chiave per comprendere l'attuale fase della politica italiana. Conte definito capace, è il punto di partenza che spiega l'altissimo gradimento, siamo al 70%, per quella che è stata la gestione dell'emergenza sanitaria. Un po' più basso il dato per quanto riguarda, invece, la situazione dal punto di vista economico. Questo spiega anche perché c'è un’aspettativa, un grande gradimento per l’ex Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. La maggioranza degli intervistati però dice chiaramente che in caso di caduta dell’attuale esecutivo, sarà meglio andare a votare. Questo perché un Governo tecnico si teme che possa completare una serie di azioni penalizzanti, dal punto di vista delle tasse, dell'impatto nelle tasche degli italiani. Molto significativo da questo sondaggio è anche il dato su una eventuale lista del Presidente del Consiglio Conte che, per quanto è esclusa in ogni circostanza dal diretto interessato, sembra in un certo modo sollecitare molti italiani che hanno visto una guida sicura e capace del Governo, anche una fase così delicata.