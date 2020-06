Sondaggio Sky tg24, commento di Sommella (Direttore MF)

Il sondaggio molto interessante di Sky Tg24 sulla tenuta del Governo e su, diciamo, l'intero sistema partitico italiano fa emergere decisamente una cosa, che sostanzialmente un italiano su due dà un giudizio positivo su come il Governo Conte, su come il premier Conte ha agito durante questa crisi drammatica sanitaria e che, soprattutto, proprio in virtù di questo consenso il premier Conte potrebbe addirittura godere di un partito ipotetico personale che potrebbe raggiungere il 24%, comprese tutte le varie definizioni. Ebbene, questo vuol dire che alle prossime elezioni, ma soprattutto alle prossime scelte decisive e importanti che attendono il Paese, questo consenso il premier Conte non dovrà disperderlo. Come? Riducendo in modo sistematico e forte la burocrazia, perché si sta inondando il mercato di soldi, ma c'è ancora troppa burocrazia, troppe carte da riempire, troppi passaggi che rendono ogni sforzo inutile.