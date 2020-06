Sondaggio Sky tg24, il commento di Molinari di Repubblica

Resta solida la fiducia nel Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Si affaccia sulla ribalta MarioDraghi. Cresce prepotentemente Giorgia Meloni e si guarda con attenzione crescente all'Unione Europea. Ci sono dati contrastanti nel sondaggio realizzato da Sky Tg che ci troviamo oggi ad esaminare. Il consolidamento di Conte, probabilmente, è un risultato della gestione dell'emergenza sanitaria di Covid, mentre il fatto che si affaccia, primo fra tutti i leader, Mario Draghi significa che l'incertezza economica porta a cercare figure capaci di dare maggiori rassicurazioni su questo terreno. Per lo stesso motivo, probabilmente, sale fra i leader politici già esistenti la stella di Giorgia Meloni perché i disagiati, coloro che si sentono ai margini, che soffrono di più le conseguenze economiche di Covid guardano a figure di protesta e poi c'è l'elemento dell'Unione Europea. In cerca di aiuto chi più in questo momento può darcelo, afferma la maggioranza degli italiani, non è la Cina, non è la Russia e non sono neanche gli Stati Uniti, ma l'Unione Europea. Un ritorno di passione, guardando verso gli alleati, a volte recalcitranti, che probabilmente si deve all'ammontare di aiuti che Bruxelles ci sta garantendo.