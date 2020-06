Sondaggio Sky tg24, parere di Cusenza Direttore Messaggero

È un sondaggio lusinghiero per il Presidente del Consiglio se ci si ferma alla superficie. Di fatto questa rilevazione è basata sui mesi della fase 1 e della fase 2, ma si ferma sulla soglia della fase 3. Quindi, in poche parole, non può contemplare un giudizio nel merito sulle misure del Governo, nel senso che non può valutare anche quanto siano state apprezzate nella loro efficacia. Parliamo di misure che, come appunto gli aiuti alle imprese, ancora non sono state erogate. Passiamo alla cassa integrazione che non ha ancora dispiegato i suoi effetti. Quindi, a mio giudizio, sarà molto più efficace poter avere una visione soltanto dopo l'estate. D'altro canto si fotografa un panorama politico leggermente mutato rispetto a prima. C'è la novità della lista Conte e i partiti tradizionali ne escono abbastanza ridimensionati, ma di fatto le coalizioni possibili sono soltanto quelle che abbiamo oggi sotto gli occhi. A questo punto sarà un'incognita decisiva quella di capire quando, come e se si voterà.