Oggi abbiamo superato due milioni di terze dosi. Ma la strategia del Governo è di insistere, allargare e portare, diciamo, queste terze dosi il più possibile ancora in diffusione nel nostro Paese per poter proteggere i nostri cittadini. Vediamo, anche su un ambito così delicato, come ancora ogni Paese si organizza e si orienta piuttosto autonomamente. Io credo che dobbiamo investire di più sulla sinergia, sul coordinamento e sulla capacità anche di costruire scelte condivise.