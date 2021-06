Speranza: avremo il 99% del Paese in zona bianca

Penso che ancora dobbiamo tenere un approccio di grande cautele e di grande gradualità. Però, mi sento di poter dire che, con tutta probabilità, a partire da venerdì, noi avremo il 99% del Paese in Zona Bianca, quindi siamo, oggettivamente, in una fase diversa. Quindi il primo indirizzo qual è? Ancora grandissima attenzione sul contrasto alla pandemia, ancora un lavoro costante, da tutti i punti di vista, per poter essere attrezzati e organizzati in una fase, che è ancora una fase, diciamo, di battaglia vera.