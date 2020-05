Speranza: Grazie a croce Rossa, indagine molto importante

Indagine sierologica è molto importante perché ci consentirà di capire esattamente che cosa è avvenuto in queste settimane, in questi mesi, in termini quantitativi. Voglio ringraziare l'Istat che ci ha aiutato a costruire un campione omogeneo di 150 mila persone che sarà in piccolo la proiezione di tutto il nostro Paese, e chiaramente ringrazio anche la Croce Rossa italiana che è in qualche modo il soggetto esecutore. Stamattina sono stato in Croce Rossa, ho salutato i volontari, dipendenti, funzionari, i rappresentanti della Croce Rossa italiana che stanno lavorando incessantemente per favorire questo processo. E' fondamentale che le persone che verranno contattate dalla Croce Rossa, rispondano positivamente a questa chiamata.