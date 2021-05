Il nostro auspicio e anche le informazioni di cui siamo in possesso, ci portano a ritenere che il 28 di maggio, EMA possa dare l'ok a Pfizer anche per la fascia 12-15 anni. Questo sarebbe un fatto molto importante che ci consentirebbe, così come già avvenuto negli Stati Uniti d'America, di allargare ad altre fasce di età per la nostra campagna di vaccinazione. Ci sono tra l'altro studi in corso anche per fasce generazionali ancora più giovani.