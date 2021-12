Speranza: in meno di 1 anno, 100 mln di dosi di vaccino

Credo che dobbiamo avere piena fiducia nella scienza e i numeri ci consegnano, io credo, risultati davvero straordinari. Nella giornata di ieri, il nostro Paese ha superato 100 milioni di dosi somministrate. Guardate, dobbiamo dirlo come sempre con la massima umiltà ma, in meno di 12 mesi, perché la prima iniezione in Italia, come nel resto d'Europa, è stata fatta il 27 di dicembre, quindi non è ancora passato un anno da quel giorno, noi abbiamo somministrato oltre 100 milioni di dosi di vaccino.