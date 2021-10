Speranza: Italia meglio di altri Paesi, ma guardia alta

In questo momento i numeri dell'Italia sono migliori rispetto agli altri Paesi europei, ma non dobbiamo considerarci fuori da questa sfida, quindi mantenere ancora un livello alto di attenzione, aumentare ancora il livello di vaccinazione, che però in questo momento è alto, noi siamo all'86,10% di prime dosi, quindi un dato molto significativo, ma dobbiamo ancora farlo crescere e dobbiamo continuare a lavorare anche sulla terza dose e mantenere le misure precauzionali, a partire dalle mascherine in luoghi chiusi.